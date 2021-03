Gasp rilancia l' Atalanta nella corsa per le prime 4 | ' Essere lì con le big è già tanto'

(Di sabato 20 marzo 2021) Rituffarsi in campionato, con la consapevolezza diinper un altro traguardo di valore e lasciando da parte il piccolo rammarico di un'eliminazione dalla Champions arrivata non nel modo ...

'Bisogna prendere atto che occorre crescere, migliorarsi - analizza- . Io penso che il campo abbia sempre ragione, se è rimasta solo la Roma in Europa League e nessuno in Champions ci sarà un ...fa rifiatare gli spremuti Romero e Pessina, sempre titolari negli ultimi mesi, edall'inizio Palomino e Pasalic (foto). Una mossa che si rivelerà vincente. Come all'andata il 4 - 3 - 3 ...Un’importante iniezione di fiducia in vista della decisiva sfida al Real Madrid di martedì, dove la banda del Gasp sarà chiamata a riscattare ... volto a un veloce recupero del pallone e al rilancio ...Gasperini fa riposare Zapata pensando al ritorno di martedì a Madrid. Di Piccoli la rete dei liguri nel finale ...