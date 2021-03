Elisabetta Canalis e Christian Vieri | la favola velina calciatore

(Di sabato 20 marzo 2021)sono stati una delle coppie che ha fatto sognare fan e tifosi nei primi anni Duemila. Oggi la showgirl sarà tra gli ospiti del salotto di Verissimo a partire dalle 16:00 su Canale 5. L’exe l’exhanno iniziato la loro relazione grazie ad Ezio Iacchetti che li mette in contatto con una telefonata. All’apice della carriera lui e astro nascente della tv lei, danno vita al primo prototipo di coppia, sbocciata in un amore fiabesco che ha catturato le copertine dei principali tabloid e conquistato il mondo del gossip dell’epoca. Nel corso della loro storia però qualcosa non andava per il verso giusto a causa dell’attitudine da latin lover di Bobo come ha raccontato la stessa ...

Advertising

lattuga99 : Oggi grandi ospiti a #Verissimo: Rula Jebreal Ornella Vanoni Joaquin Cortes Elisabetta Canalis Maria Giovanna Elmi… - moleskinae : “Oggi a verissimo ospite Elisabetta canalis con il racconto delle sue giornate a Los Angeles” - infoitcultura : Elisabetta Canalis 'prende a pugni' Daniele Scardina: i due vip sul ring - infoitcultura : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: nessuna pace tra le due - infoitcultura : Elisabetta Canalis, dove vive, la sua casa e tutto sulla sua vita privata -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

ha fatto il suo debutto in tv davvero giovanissima, ma sapete dove l'ha fatto? Non è come tutti pensate: i dettagli. Dopo anni di 'lontananza' dal piccolo schermo,...Debutta così sul palcoscenico di Canale 5, nel ruolo che fu di personaggi diventati famosi come, Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas e Laura Freddi. Della trasmissione si è ...Elisabetta Canalis e Christian Vieri sono stati una delle coppie che ha fatto sognare fan e tifosi nei primi anni Duemila. Oggi la showgirl sarà tra gli ospiti del salotto di Verissimo a partire dalle ...Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto in tv davvero giovanissima, ma sapete dove l'ha fatto? Non è come tutti pensate: i dettagli.