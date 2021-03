Covid Lazio, D’Amato: “Al via sperimentazione monoclonali” (Di sabato 20 marzo 2021) “Il Lazio è la prima regione ad avviare la sperimentazione degli anticorpi monoclonali che sono iniziati oggi all’Istituto Spallanzani”. Ad annunciarlo l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato in visita all’hub al Parco della Musica della Capitale. Ma il Lazio è anche la prima regione con certificato vaccinale per quanto riguarda il coronavirus. Da oggi “sul certificato vaccinale il Lazio è la prima Regione italiana a popolare il fascicolo sanitario elettronico del singolo utente anche con questo che è un certificato di natura sanitaria dove ci sono i dati anagrafici, la prima e la seconda somministrazione, il tipo di vaccino e il numero del lotto del vaccino”., ha affermato D’Amato. “E un attestato di natura sanitaria e siamo la prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) “Ilè la prima regione ad avviare ladegli anticorpiche sono iniziati oggi all’Istituto Spallanzani”. Ad annunciarlo l’assessore alla sanità delAlessioin visita all’hub al Parco della Musica della Capitale. Ma ilè anche la prima regione con certificato vaccinale per quanto riguarda il coronavirus. Da oggi “sul certificato vaccinale ilè la prima Regione italiana a popolare il fascicolo sanitario elettronico del singolo utente anche con questo che è un certificato di natura sanitaria dove ci sono i dati anagrafici, la prima e la seconda somministrazione, il tipo di vaccino e il numero del lotto del vaccino”., ha affermato. “E un attestato di natura sanitaria e siamo la prima ...

