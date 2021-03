Covid: i vaccini funzionano, i primi effetti sugli operatori sanitari e ospiti delle RSA (Di sabato 20 marzo 2021) Calano i contagi nelle categorie vaccinate per prime rispetto alla popolazione in generale, che vede aumentare il numero dei positivi. L’effetto sarà maggiormente apprezzabile tra qualche settimana, quando riguarderà anche ricoveri e decessi Leggi su corriere (Di sabato 20 marzo 2021) Calano i contagi nelle categorie vaccinate per prime rispetto alla popolazione in generale, che vede aumentare il numero dei positivi. L’effetto sarà maggiormente apprezzabile tra qualche settimana, quando riguarderà anche ricoveri e decessi

