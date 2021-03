Coronavirus | tornano a salire i decessi | 401 nelle ultime 24 ore Aumentano anche i ricoveri

(Di sabato 20 marzo 2021) Il bollettino del 20 marzo Sono 401 idasegnalati in Italia24 ore. Ieri, 19 marzo, erano stati 386. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 104.642. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +23.832 nuovi positivi. Ieri erano 25.735. A oggi, il bilancio dei casi di positività dall’inizio del monitoraggio è di 3.356.331. Sono Lombardia (+4.810), Emilia-Romagna (2.560) e Campania (2.196), le Regioni che nell’ultima giornata hanno registrato l’aumento più elevato di casi. La situazione negli ospedali Gli attualmente positivi sono 565.453. I dimessi e i guariti oggi sono 2.686.236, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.061. Sono 3.387 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di ...

In lieve calo i casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 23.832. I decessi invece tornano a crescere: nelle ultime 24 ore sono 401 a fronte dei 386 di ieri. I tamponi eseguiti sono 354. Il tasso di positività si attesta al 6,7%, in calo rispetto al 7,1% di ieri.