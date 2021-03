Bayern Monaco, Flick cambia idea: Lewandowski e Alaba andranno in Nazionale (Di sabato 20 marzo 2021) “Diamo semaforo verde a entrambi”. Così il coach del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha annunciato di aver deciso di consentire a Rober Lewandowski e David Alaba di partecipare alle partite di qualificazione al Mondiale 2022 con le rispettive nazionali, dopo che nella giornata di ieri aveva detto di non essere favorevole a causa del problema della quarantena al ritorno dalle trasferte, poichè in Germania c’è l’obbligo di una quarantena di due settimane per chi arriva dalla Gran Bretagna. Lewandowski sarà impegnato il 31 marzo a Wembley per Inghilterra-Polonia, mentre Alaba dovrebbe scendere in campo il 25 marzo per la sfida tra Scozia-Austria a Glasgow. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Diamo semaforo verde a entrambi”. Così il coach del, Hansi, ha annunciato di aver deciso di consentire a Robere Daviddi partecipare alle partite di qualificazione al Mondiale 2022 con le rispettive nazionali, dopo che nella giornata di ieri aveva detto di non essere favorevole a causa del problema della quarantena al ritorno dalle trasferte, poichè in Germania c’è l’obbligo di una quarantena di due settimane per chi arriva dalla Gran Bretagna.sarà impegnato il 31 marzo a Wembley per Inghilterra-Polonia, mentredovrebbe scendere in campo il 25 marzo per la sfida tra Scozia-Austria a Glasgow. SportFace.

