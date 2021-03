Amici: Sabrina Ferilli ospite speciale (Di domenica 21 marzo 2021) Per la prima puntata del serale di Amici, Maria de Filippi ha deciso di invitare la sua grande amica Sabrina Ferilli: l’attrice, oltre a presentare la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5, è stata anche vittima di uno scherzo della conduttrice, che le ha fatto credere di dover mandare a casa uno dei tre giudici per prenderne il posto. ospite speciale della prima puntata di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021) Per la prima puntata del serale di, Maria de Filippi ha deciso di invitare la sua grande amica: l’attrice, oltre a presentare la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5, è stata anche vittima di uno scherzo della conduttrice, che le ha fatto credere di dover mandare a casa uno dei tre giudici per prenderne il posto.della prima puntata di Articolo completo: dal blog SoloDonna

