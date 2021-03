WhatsApp down: problemi per l’app di messaggistica (Di venerdì 19 marzo 2021) WhatsApp down. Proprio in questi minuti si stanno riscontrando problemi nel funzionamento dell’app di messaggistica e di Instagram Se vi state chiedendo come mai non ricevete un messaggio da qualche minuto, la popolare app di messaggistica istantanea acquistata da Facebook poco tempo fa, WhatsApp, sembra essere andata in down. In particolare, si riscontrano problemi nell’invio (e quindi nella ricezione) di messaggi di qualsiasi tipo, testuali e multimediali. Le pagine ufficiali di WhatsApp sui vari social non hanno ancora fatto sapere novità a riguardo. Ma non è tutto, anche Instagram, oltre a WhatsApp, è in uno stato di parziale down. WhatsApp ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 marzo 2021). Proprio in questi minuti si stanno riscontrandonel funzionamento deldie di Instagram Se vi state chiedendo come mai non ricevete un messaggio da qualche minuto, la popolare app diistantanea acquistata da Facebook poco tempo fa,, sembra essere andata in. In particolare, si riscontranonell’invio (e quindi nella ricezione) di messaggi di qualsiasi tipo, testuali e multimediali. Le pagine ufficiali disui vari social non hanno ancora fatto sapere novità a riguardo. Ma non è tutto, anche Instagram, oltre a, è in uno stato di parziale...

