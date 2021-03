Ultime Notizie Roma del 19-03-2021 ore 18:10 (Di venerdì 19 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la prossima settimana regioni potrebbero diventare zona rossa rischiare più di tutte la Toscana che potrebbe unirsi Alle 10 già nella fascia con le misure anti covid più dure altre regioni in bilico sono Calabria e Valle d’Aosta qui la situazione peggiora solo nell’ultima settimana tunnel RT decisamente sopra 1,5 in attesa del Picco previsto entro fine mese in questa settimana ci sono state registrate 1710 vittime e 24935 contagi nelle Ultime 24 ore mentre gli ingressi giornalieri rianimazione sono 249 laghetti Nazionale resta comunque fermo a 1,16 come la scorsa settimana Alice Istituto Superiore di Sanità che mi addormento un altro vescovo vicario di Colonia è stato esonerato temporaneamente dal suo incarico di seguito alla pubblicazione della perizia di ieri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la prossima settimana regioni potrebbero diventare zona rossa rischiare più di tutte la Toscana che potrebbe unirsi Alle 10 già nella fascia con le misure anti covid più dure altre regioni in bilico sono Calabria e Valle d’Aosta qui la situazione peggiora solo nell’ultima settimana tunnel RT decisamente sopra 1,5 in attesa del Picco previsto entro fine mese in questa settimana ci sono state registrate 1710 vittime e 24935 contagi nelle24 ore mentre gli ingressi giornalieri rianimazione sono 249 laghetti Nazionale resta comunque fermo a 1,16 come la scorsa settimana Alice Istituto Superiore di Sanità che mi addormento un altro vescovo vicario di Colonia è stato esonerato temporaneamente dal suo incarico di seguito alla pubblicazione della perizia di ieri ...

