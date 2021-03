Surbo | cadavere di un 17enne sul tetto di un treno Milano-Lecce

(Di venerdì 19 marzo 2021) Era un ragazzo di 17 anni la persona il cuiè stato rinvenuto stamattina suldi un. L’intercity, per la previsione. Il corpo esanime è stato trovato da un addetto al controllo dell’impianto elettrico. Dopo varie ore, appunto, l’identificazione. Il giovane di origine marocchina si era allontanato da casa, nel piacentino, circa due mesi fa. Da immagini di videosorveglianza della stazione di Bologna è emerso che il ragazzo era già sul. Forse aveva cercato di non farsi individuare da addetti al servizio ferroviario. Viene ipotizzato che la morte sia stata causata da una scarica elettrica. L'articolodi unsuldi un ...

Ultime Notizie dalla rete : Surbo cadavere

stato identificato ilsemicarbonizzato trovato questa mattina sul tetto della motrice dell'Intercity Milano - Lecce , nello scalo ferroviario di, in Salento. Si tratta di un ragazzo marocchino di 17 anni ...Il personale delle Ferrovie allo Scalo merci di, in provincia di Lecce , oggi, 19 marzo 2021, dopo mezzogiorno ha ritrovato un uomo ... Ilè stato precisamente ritrovato sul tetto del ...Ritrovamento shock sul treno in manutenzione: accade sul convoglio 755, un Intercity notte partito da Milano e arrivato in mattinata a Lecce, dove sul locomotore trasferito nello scalo di Surbo per ...Surbo (Lecce), 19 mar. (LaPresse) - È stato identificato il cadavere trovato questa mattina sul tetto della motrice del treno Intercity notte, fermo allo ...