Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino: Geppi Cucciari si infuria (Di venerdì 19 marzo 2021) L'attrice Sandra Milo, in collegamento a Un Giorno da Pecora, ha voluto fare un terribile scherzo ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ecco cosa è successo. Lo scherzo di Sandra Milo Lei è una delle più grandi attrici, e conduttrice, del panorama nostrano. Ad 88 anni Sandra Milo, ha messo nel sacco i conduttore de Un Giorno da Pecora, seguitissimo programma su Rai Radio1. Ma cosa è successo? I presentatori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, si sono collegati con l'attrice per parlare di vaccini. Milo, infatti, ha da poco ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. I conduttori hanno chiesto quali fossero le sue condizioni di salute e di raccontare la sua ...

