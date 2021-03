Advertising

TuttoFanta : ?? #INTER: la società nerazzurra ha comunicato ufficialmente che un altro membro del gruppo squadra è risultato pos… - sportli26181512 : Probabili formazioni Sampdoria-Torino: aggiornamenti: Ranieri recupera Candreva e Quagliarella. Nicola pensa a Sana… - infoitsport : Spezia-Cagliari, le probabili formazioni: out Nzola, c'è Galabinov. Pavoletti dal 1' - infoitsport : Probabili formazioni Spezia-Cagliari: aggiornamenti - infoitsport : Probabili formazioni Spezia - Cagliari | aggiornamenti LA Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

TORINO - Nella Juve Bernardeschi al posto di Alex Sandro , Danilo giocherà a destra per lo squalificato Cuadrado . Per il Benevento possibile il ritorno alla difesa a tre (senza Glik ). In avanti ...GENOVA - Nella Samp out Ramirez , squalificato. Al centro della difesa c'è il ritorno di Colley . Candreva e Quagliarella hanno recuperato e giocheranno dal primo minuto. Torino : differenziato per ...Di seguito le ultime su Parma-Genoa dai nostri inviati: ? Parma-Genoa - Venerdì 19 marzo, ore 20.45, stadio Ennio Tardini ? Arbitra Daniele Doveri,.Le possibili scelte di Prandelli e Pioli per Fiorentina-Milan: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 28^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Fiorentina e Milan – valida pe ...