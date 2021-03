Parma-Genoa 1-2: Scamacca resuscita il Grifone (Di sabato 20 marzo 2021) La sfida salvezza del Tardini termina con la vittoria del Grifone, che dopo 41 giorni torna a vincere. Nel primo tempo apre le danze Pellè con un gol splendido in rovesciata, ma a decidere Parma-Genoa è Scamacca. Ora il Genoa è a pochi punti dal decimo posto, il Parma ora deve sperare in un risultato negativo di Cagliari e Torino. Quali sono le scelte dei tecnici? D’Aversa torna in panchina e sceglie il 4-3-3. In porta c’è Sepe, con Conti e Pezzella ad agire sulle corsie esterne e la coppia Bani-Osorio in mezzo. A centrocampo torna Kucka, completano il reparto Kurtic e Brugman. Turno di riposo per Mihaila, dentro quindi Man con Pellè e Karamoh. Solito 3-5-2 per Ballardini. Tra i pali c’è ovviamente Perin. Davanti c’è il tridente difensivo composto da Masiello, Radovanovic e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) La sfida salvezza del Tardini termina con la vittoria del, che dopo 41 giorni torna a vincere. Nel primo tempo apre le danze Pellè con un gol splendido in rovesciata, ma a decidere. Ora ilè a pochi punti dal decimo posto, ilora deve sperare in un risultato negativo di Cagliari e Torino. Quali sono le scelte dei tecnici? D’Aversa torna in panchina e sceglie il 4-3-3. In porta c’è Sepe, con Conti e Pezzella ad agire sulle corsie esterne e la coppia Bani-Osorio in mezzo. A centrocampo torna Kucka, completano il reparto Kurtic e Brugman. Turno di riposo per Mihaila, dentro quindi Man con Pellè e Karamoh. Solito 3-5-2 per Ballardini. Tra i pali c’è ovviamente Perin. Davanti c’è il tridente difensivo composto da Masiello, Radovanovic e ...

