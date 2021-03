Milano: incendio in edificio disabitato via Watt (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) – I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6.30 in via Giacomo Watt a Milano per l’incendio di uno stabile in ristrutturazione. Al momento non risulterebbe alcuna persona coinvolta o ferita per l’incendio sviluppatosi nell’edificio, probabilmente disabitato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar. (Adnkronos) – I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6.30 in via Giacomoper l’di uno stabile in ristrutturazione. Al momento non risulterebbe alcuna persona coinvolta o ferita per l’sviluppatosi nell’, probabilmente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

