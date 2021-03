Martina fa in tempo a chiedere aiuto ma non basta. Lascia tre figli, l’ultima è morta con lei (Di venerdì 19 marzo 2021) Una donna di 28 anni di nome Martina Baricelli è stata vittima di un malore durante la gravidanza: la corsa tempestiva dei soccorsi purtroppo non è bastata. Una tragedia immane quella accaduta a Bolzano dove una donna, Martina Baricelli, è stata vittima di un malore fatale. Oltre ad essere in gravidanza, la 28enne aveva tre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 marzo 2021) Una donna di 28 anni di nomeBaricelli è stata vittima di un malore durante la gravidanza: la corsa tempestiva dei soccorsi purtroppo non èta. Una tragedia immane quella accaduta a Bolzano dove una donna,Baricelli, è stata vittima di un malore fatale. Oltre ad essere in gravidanza, la 28enne aveva tre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

spkingmind : un frame di Martina dove afferma che parlare delle debolezze degli avversari sia lecito in quanto è un gioco, quand… - noemifelone : RT @martieaka: Non Martina che è in cucina per tutti il tempo???#Amici20 #amici2020 - martieaka : Non Martina che è in cucina per tutti il tempo???#Amici20 #amici2020 - acercategomez : RT @Lucia46919627: Perché alcuni passano il loro tempo a parlare di Rosa e Martina? La vostra vita è così triste che non sapete che cosa fa… - valeria36370879 : @virginmojito10 Mi viene un’attacco di risata nervosa a pensare che un tempo al serale avevamo gente come Rafael e… -