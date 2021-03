Ma quella è una radio o una Tv? E quella è una Tv o una radio? (Di venerdì 19 marzo 2021) Una radio sempre più da vedere Italia Oggi, pagina 20, di Claudio Plazzotta. Già i dati Ter-Tavolo editori radio pubblicati su ItaliaOggi del 10 marzo scorso mostravano come la fruizione della radio attraverso la tv fosse in crescita netta, con un 12,8% degli ascolti 2020 che arrivano dai canali televisivi delle radio, ed emittenti capaci di sviluppare veri e propri brand televisivi, tipo Rtl 102,5, che ha il 26,2% degli ascolti dalla tv, radio Italia (21%), radiofreccia (18,5%), R101 (11,4%) e Deejay (9,2%). Adesso arrivano pure i risultati della ricerca Censis La transizione verso la radiovisione a conferma di una tendenza che vede il mezzo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021) Unasempre più da vedere Italia Oggi, pagina 20, di Claudio Plazzotta. Già i dati Ter-Tavolo editoripubblicati su ItaliaOggi del 10 marzo scorso mostravano come la fruizione dellaattraverso la tv fosse in crescita netta, con un 12,8% degli ascolti 2020 che arrivano dai canali televisivi delle, ed emittenti capaci di sviluppare veri e propri brand televisivi, tipo Rtl 102,5, che ha il 26,2% degli ascolti dalla tv,Italia (21%),freccia (18,5%), R101 (11,4%) e Deejay (9,2%). Adesso arrivano pure i risultati della ricerca Censis La transizione verso lavisione a conferma di una tendenza che vede il mezzo ...

