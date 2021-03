L’onore e il rispetto ora è un’inchiesta giudiziaria: bancarotta, suicidio e setta (Di venerdì 19 marzo 2021) Autore tv suicida, faro sul fallimento di Ares Il Messaggero, pagina 11, di Marco Carta e Valentina Errante. Adua del Vesco ha confermato al pm le pressioni subite dagli attori della Ares, da parte della società di produzione, e il ruolo centrale di Alberto Tarallo. Ma l’inchiesta sulla morte di Teodosio Losito, il produttore e sceneggiatore che si è impiccato a un termosifone, nella sua villa di Zagarolo, nel 2019, adesso sembra sempre più complessa e potrebbe intrecciarsi anche con il fallimento della società. La procura di Roma, che coordina le indagini per istigazione al suicidio, punta a fare chiarezza sulla gestione della società che, a dicembre 2020, è stata oggetto della sentenza del Tribunale fallimentare. Debiti per un milione e mezzo, pretesi dai creditori. Una cifra relativamente bassa, a fronte del giro di soldi gestito dalla società amministrata proprio ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021) Autore tv suicida, faro sul fallimento di Ares Il Messaggero, pagina 11, di Marco Carta e Valentina Errante. Adua del Vesco ha confermato al pm le pressioni subite dagli attori della Ares, da parte della società di produzione, e il ruolo centrale di Alberto Tarallo. Ma l’inchiesta sulla morte di Teodosio Losito, il produttore e sceneggiatore che si è impiccato a un termosifone, nella sua villa di Zagarolo, nel 2019, adesso sembra sempre più complessa e potrebbe intrecciarsi anche con il fallimento della società. La procura di Roma, che coordina le indagini per istigazione al, punta a fare chiarezza sulla gestione della società che, a dicembre 2020, è stata oggetto della sentenza del Tribunale fallimentare. Debiti per un milione e mezzo, pretesi dai creditori. Una cifra relativamente bassa, a fronte del giro di soldi gestito dalla società amministrata proprio ...

