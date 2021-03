I falsi miti legati al peso corporeo: quali sono i più comuni e perché possono essere dannosi (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante il grande mondo della nutrizione stia cambiando grazie alle più moderne ricerche scientifiche, tante sono ancora le false credenze legate al peso corporeo. Come quella che una dieta ipocalorica basti da sola a dimagrire e a mantenere un buono stato di salute o che eseguire attività fisica ci autorizzi ad assumere più cibo del dovuto. Ecco i falsi miti più comuni: La dieta ipocalorica è l’unica che fa perdere peso No, contare le calorie non aiuta a dimagrire. “Le diete ipocaloriche – racconta il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienze della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo e autore del libro ‘Dalle calorie alle molecole. Il nuovo orizzonte del controllo del peso’ (Aboca) sono al tempo stesso ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante il grande mondo della nutrizione stia cambiando grazie alle più moderne ricerche scientifiche, tanteancora le false credenze legate al. Come quella che una dieta ipocalorica basti da sola a dimagrire e a mantenere un buono stato di salute o che eseguire attività fisica ci autorizzi ad assumere più cibo del dovuto. Ecco ipiù: La dieta ipocalorica è l’unica che fa perdereNo, contare le calorie non aiuta a dimagrire. “Le diete ipocaloriche – racconta il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienze della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo e autore del libro ‘Dalle calorie alle molecole. Il nuovo orizzonte del controllo del’ (Aboca)al tempo stesso ...

