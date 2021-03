Highlights e gol Parma-Genoa 1-2 VIDEO Pellè e Scamacca show: Serie A 2020/2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Parma-Genoa, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Tardini partita fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza: padroni di casa in vantaggio grazie alla prodezza di Graziano Pellè che, con una rovesciata super, trova il gol dell’1-0. Nella ripresa però entra Gianluca Scamacca e ribalta la partita, forse anche la storia di questo campionato per entrambe le squadre. Con questa vittoria il Genoa è ad un passo dalla salvezza mentre i ragazzi di Roberto d’Aversa sono sempre più vicini alla Serie B. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 PELLE’ 1-1 Scamacca 1-2 Scamacca ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. Allo stadio Tardini partita fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza: padroni di casa in vantaggio grazie alla prodezza di Grazianoche, con una rovesciata super, trova il gol dell’1-0. Nella ripresa però entra Gianlucae ribalta la partita, forse anche la storia di questo campionato per entrambe le squadre. Con questa vittoria ilè ad un passo dalla salvezza mentre i ragazzi di Roberto d’Aversa sono sempre più vicini allaB. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 PELLE’ 1-11-2...

Advertising

SkySport : ORSIC SI ACCENTRA E FIRMA LA TRIPLETTA Il #Tottenham di Mou eliminato agli ottavi HL ? - sportface2016 : #ParmaGenoa: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS. Che gol di #Pellè e #Scamacca #SerieA - sportli26181512 : sc Heerenveen-FC Twente 0-0: Pareggio per l'Heerenveen contro il Twente. Il match valido per la ventisettesima gior… - MentalitaMilan : Gli highlights di @SkyTG24 di #MilanManchesterUnited son stati: - gol Pogba - occasione Ibra - colpi di testa Pogba… - NandoPiscopo1 : @PieEnne @__manuel__8 Ho capito ma ieri era piú errore tecnico GRAVE che gol mangiato tanto che in molti highlights… -