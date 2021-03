Gran premio dell’Arabia Saudita | ufficiale il layout del circuito

(Di venerdì 19 marzo 2021) La Formula Uno ha ufficializzato l’ingresso delnel calendario 2021. La federazione inoltre, ha svelato tramite social,parte deldelcittadino di Jeddah. Red Bull: ExxonMobil fornirà il carburante nel 2021: tracciato lento o veloce? Ilsi svolgerà il 5 dicembre 2021. La Formula Uno ha mostrato le prime immagini del tracciato che per lunghezza è secondo solo aldi Spa in Belgio. La pista infatti è lunga 6.175 chilometri. Inoltre, stando ai dati raccolti la velocità media delle vetture dovrebbe essere intorno ai 250 km/h. La parte più ...

