Ghemon, esce oggi "E vissero feriti e contenti"

esce oggi, venerdì 19 marzo 2021, "E vissero feriti e contenti", il nuovo progetto discografico di Ghemon disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e in vinile. L'album, un progetto Artist First/Carosello Records, segna l'inizio di una nuova fase del percorso musicale dell'artista, il quale esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature. Nel disco è presente anche "Momento Perfetto", brano con il quale l'artista ha partecipato alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI.

