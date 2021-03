Formazioni ufficiali Parma Genoa | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ledimatch valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Karamoh.(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Parma - Genoa: le formazioni ufficiali delle due squadre - pianetagenoa : PARMA-GENOA LIVE MATCH formazioni ufficiali: Shomurodov-Destro in attacco, Masiello in difesa - charliemchouse : Parma - Genoa: le formazioni ufficiali delle due squadre - Pall_Gonfiato : Le formazioni ufficiali della sfida tra #Parma e #Genoa - GoalItalia : ?? Man e Karamoh ai lati di Pellé ?? Destro e Masiello tornano dalla squalifica Le formazioni ufficiali di… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Parma Genoa match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...LEPARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Karamoh. All. D'Aversa GENOA (3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; ...28ª giornata di Serie A: dove vedere la diretta TV di Parma-Genoa. La diretta TV di Parma-Genoa, partita valida per il 28º turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmes ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma e Genoa, che alle ore 20,45 si sfideranno sul prato dello stadio Tardini. Questi dunque gli undici di partenza scelti dai due allenatori, ...