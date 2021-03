Festa del papà | da Luca Argentero a Giuseppe Conte | ecco le dediche vip

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

Vasco Rossi celebra lapapà 2021 dedicando un pensiero ai figli Lorenzo, Davide e Luca. Tra ragazzi che hanno cambiato la vitarocker che, nel giorno dedicato a tutti i papà, si lascia andare ad una ...C'è quindi un legame molto forte tra l'Anno Speciale di San Giuseppe e l'Anno Famiglia Amoris Laetitia , che non certo a caso inizia il 19 marzo, giorno dellaPatrono della Chiesa ...BOLOGNA, 19 MAR - "Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so... forse sono un po' una frana". In una quasi i ...«Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro»: comincia così un post di Vasco Rossi su Instagram che, oggi 19 marzo, ha voluto scrivere una lunga dedica ai suoi figli in ...