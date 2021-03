Europa League, i sorteggio dei quarti di finale: la Roma sfida l’Ajax (Di venerdì 19 marzo 2021) Sarà Roma-Ajax il quarto di finale di Europa League che impegnerà l’unica squadra italiana rimasta in lizza. L’urna di Nyon ha messo di fronte giallorossi e olandesi. Il sorteggio non prevedeva teste di serie e non c’era vincoli di accoppiamento. I quarti si giocheranno l’8 e il 15 aprile, le semifinali il 29 aprile e 6 maggio, la finale il 26 maggio a Danzica (Polonia). Ecco la composizione dei quarti di finale di Europa League: Granada-Manchester United Arsenal-Slavia Praga Ajax-Roma Dinamo Zagabria-Villarreal Per quanto riguarda le semifinali quindi la vincente di Ajax-Roma sfiderà la vincente di Granada-Manchester United. Quella tra Arsenal e Slavia Praga la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Sarà-Ajax il quarto didiche impegnerà l’unica squadra italiana rimasta in lizza. L’urna di Nyon ha messo di fronte giallorossi e olandesi. Ilnon prevedeva teste di serie e non c’era vincoli di accoppiamento. Isi giocheranno l’8 e il 15 aprile, le semifinali il 29 aprile e 6 maggio, lail 26 maggio a Danzica (Polonia). Ecco la composizione deididi: Granada-Manchester United Arsenal-Slavia Praga Ajax-Dinamo Zagabria-Villarreal Per quanto riguarda le semifinali quindi la vincente di Ajax-sfiderà la vincente di Granada-Manchester United. Quella tra Arsenal e Slavia Praga la ...

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - RomaC_Casarano : Effettuati i sorteggi dei quarti di finale di Europa League: nell’urna la Roma pesca l’Ajax, avversario difficile m… - ThomasDeBlasio : RT @gunnerblog: Europa League: The semi-final boss -