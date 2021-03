Europa League 2020 2021 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) La Casa del calcio europeo ha scoperto il destino di uno dei tornei continentali più attesi. A Nyon è stato reso noto il quadro dei quarti di finale ma anche delledi. L’andata delleè in programma giovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per giovedì 6 maggio. Sorteggio difficile per la Roma che ai quarti trova l’Ajax. E anche l’urna delper la semifinale è poco fortunato per giallorossi e olandesi: la vincente affronterà una tra Manchester United e Granada. L’altra parte vedrà invece la vincente di Arsenal-Slavia Praga contro la migliore tra Villareal e Dinamo Zagabria.Granada/Manchester United – Ajax/Roma Dinamo Zagabria/Villareal – Arsenal/Slavia Praga SportFace.