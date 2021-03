Dramma a Catania | Giulia ha un malore e muore a 26 anni col bimbo che portava in grembo

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 19 marzo 2021) . Incredulità nel Catanese per l’improvvisa e inattesa morte di una ragazza di soli 26Contrafatto, deceduta inaspettatamente a causa di un inattesoche l’ha portata via insieme alche aveva ine a cui lei e il compagno avevano già dato un nome, Vittorio. I funerali saranno celebrati venerdì. Tanto dolore e tanta incredulità nel Catanese per l’improvvisa e inattesa morte di una ragazza di soli 26Contrafatto, deceduta inaspettatamente a causa di un inattesoche l’ha portata via insieme alche aveva in. La tragedia martedì scorso quando la ragazza originaria di San GiovLa Punta, a nord del capoluogo etneo, è stata stroncata da un ...