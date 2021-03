Draghi: su dl Sostegni è il massimo che potevamo. Sì, mi farò vaccinare con AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) La prima conferenza stampa da premier per Mario Draghi con un fuoco di fila sui due temi dominanti: il decreto Sostegni appena varato e lo stop del vaccino AstraZeneca. Sulle misure di indennizzo per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 marzo 2021) La prima conferenza stampa da premier per Mariocon un fuoco di fila sui due temi dominanti: il decretoappena varato e lo stop del vaccino. Sulle misure di indennizzo per ...

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - repubblica : Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca'. E sul dl Sostegni: 'Daremo più soldi a tutti e velocemente' - SkyTG24 : La conferenza stampa sul decretoSostegnicon Draghi, Franco e Orlando: - zazoomblog : DIRETTA Decreto Sostegni 300 milioni per la scuola: dalle mascherine alla didattica digitale per il Sud. Parla Dra… - InformazioneOg : Approvato il #DecretoSostegni, #Draghi in conferenza, conferma gli aiuti ai lavoratori e alle famiglie. Ma il nuovo… -