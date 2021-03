Draghi: “Non ho ancora prenotato, ma farò vaccino Astrazeneca. Anche mio figlio l’ha fatto. Errore sospenderlo? No” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non mi sono ancora prenotato ma farò Astrazeneca“, così il presidente del Consiglio, Mario Draghi in conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri per parlare del decreto Sostegni. Il premier ha spiegato che “Anche mio figlio” lo ha fatto, e che il siero è sicuro, “non c’è alcun dubbio”. “Se è stato un Errore sospenderlo? No, quando l’autorità scientifica ci dice così, cosa avremmo dovuto fare? – spiega – La decisione non è stata presa per imitazione o interessi tedeschi, ma la responsabilità di un governo che si pone nei panni dei cittadini chiedendosi se può andare avanti con la campagna”. Il calo di vaccinazioni, ha sottolineato ancora Draghi, “è stato solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non mi sonoma“, così il presidente del Consiglio, Marioin conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri per parlare del decreto Sostegni. Il premier ha spiegato che “mio” lo ha, e che il siero è sicuro, “non c’è alcun dubbio”. “Se è stato un? No, quando l’autorità scientifica ci dice così, cosa avremmo dovuto fare? – spiega – La decisione non è stata presa per imitazione o interessi tedeschi, ma la responsabilità di un governo che si pone nei panni dei cittadini chiedendosi se può andare avanti con la campagna”. Il calo di vaccinazioni, ha sottolineato, “è stato solo ...

