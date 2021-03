Decreto Sostegni, Draghi: “Non è il momento di guardare al debito. Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno” – Video (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo Decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di Questo stanziamento”, così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm. Draghi sottolinea che l’obiettivo è dare “più soldi possibili” nel “minor tempo possibili”. E alla domanda su un possibile Patto di stabilità specifica: “Ora è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi, verrà il momento di guardare al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hle imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno distanziamento”, così il premier Marioin conferenza stampa al termine del Cdm.sottolinea che l’obiettivo è dare “piùpossibili” nel “minor tempo possibili”. E alla domanda su un possibile Patto di stabilità specifica: “Ora è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia,è unin cui non si, si d, verrà ildial ...

