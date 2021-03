Chi sceglie le fonti?

Leggi su butac

(Di venerdì 19 marzo 2021) A ottobre la solita Radio Radio mandava in onda un video che arrivava dal passato. Il video lo si trova sia sulle pagine di Radio Radio che sul loro canale YouTube, me lo sono ritrovato davanti mentre analizzavo una notizia dal passato su un blog che si chiama CieliParalleli. Blog che nega che siamo mai andati sulla Luna, nega che Perseverance sia atterrato su Marte e nega ovviamente anche la pandemia in corso. Mi ha incuriosito il video pubblicato pochi giorni fa, e sono andato a verificarlo per voi, sperando che possa essere di vostro interesse. Il video pubblicato da Radio Radio in ottobre era stato titolato così: QUELLO CHE NON DICONO SUI TAMPONI ? “SE SI VUOLE SI TROVA QUALSIASI VIRUS IN CHIUNQUE” – Kary Mullis Radio Radio, oltre a pubblicare il video ne fornisce anche una precisa traduzione: “Vorrei chiedere a Mullis come viene usata in modo improprio la tecnologia #PCR? per ...