Boxe, Mike Tyson: “Tornerò sul ring a fine maggio a Miami” (Di sabato 20 marzo 2021) “Tornerò sul ring alla fine di maggio, il 29 o il 31, una cosa del genere, e nello stesso posto in cui tu hai combattuto a Miami“. Parole di Mike Tyson a Canelo Alvarez, all’interno del podcast Hotboxin’ del messicano, che infiammano il mondo della Boxe, che aspetta il ritorno di Iron Mike sul ring. Per la verità, sono questi i soli dettagli usciti dalla bocca dell’uomo che, di recente, ha messo in piedi il combattimento con un’altra leggenda del pugilato, Roy Jones Jr.: non un avversario, e nemmeno alcun indizio particolare rivelato. La speranza dipiù d’uno, però, è che dietro le date si celi un nome: quello di Evander Holyfield, con cui il conto è ancora ben più che aperto da qualche lustro, e chiunque abbia vissuto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) “sulalladi, il 29 o il 31, una cosa del genere, e nello stesso posto in cui tu hai combattuto a“. Parole dia Canelo Alvarez, all’interno del podcast Hotboxin’ del messicano, che infiammano il mondo della, che aspetta il ritorno di Ironsul. Per la verità, sono questi i soli dettagli usciti dalla bocca dell’uomo che, di recente, ha messo in piedi il combattimento con un’altra leggenda del pugilato, Roy Jones Jr.: non un avversario, e nemmeno alcun indizio particolare rivelato. La speranza dipiù d’uno, però, è che dietro le date si celi un nome: quello di Evander Holyfield, con cui il conto è ancora ben più che aperto da qualche lustro, e chiunque abbia vissuto ...

OA_Sport : Mike Tyson promette il ritorno a fine maggio. Senza ancora un avversario, ma con molti che sperano in un nome... - Eurosport_IT : Iron Mike non vuole scendere dal ring ???? #MikeTyson - avadesordre : #AccaddeOggi nel 1974 si suicida 58enne l'attore americano #EdwardPlatt era il manager di boxe corrotto su cui ind… - IRISXCITYOF : @mike_is_mysun Io mi lancio tipo boxe non so se hai capito bene - fight_shield : Mike Tyson è addolorato dalla scomparsa di uno dei suoi miti e leggenda della boxe Marvin Hagler -