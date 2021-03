Bollo auto, revisione e scadenza patenti: ecco tutte le proroghe per il 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Come sappiamo le restrizioni per contenere il diffondersi dell'epidemia da coronavirus hanno costretto migliaia di attività alla chiusura: tantissime imprese e famiglie si ritrovano, oggi, in situazioni di preoccupante difficoltà economica. Il Governo, oltre ad una serie di aiuti che verranno inseriti all'interno del testo del nuovo decreto, ha pensato anche di dare un'ulteriore agevolazione alle categorie colpite dalla pandemia, attraverso la proroga di alcune scadenze amministrative e fiscali. In particolar modo, dato che le restrizioni hanno limitato anche gli spostamenti, il Governo, insieme alle autorità europee, hanno pensato di attivare una serie di misure a favore degli automobilisti. scadenza patente: validità fino a 10 mesi grazie al nuovo regolamento EU Come viene anche spiegato dal portale di «SkyTg24», tra le ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Come sappiamo le restrizioni per contenere il diffondersi dell'epidemia da coronavirus hanno costretto migliaia di attività alla chiusura: tantissime imprese e famiglie si ritrovano, oggi, in situazioni di preoccupante difficoltà economica. Il Governo, oltre ad una serie di aiuti che verranno inseriti all'interno del testo del nuovo decreto, ha pensato anche di dare un'ulteriore agevolazione alle categorie colpite dalla pandemia, attraverso la proroga di alcune scadenze amministrative e fiscali. In particolar modo, dato che le restrizioni hanno limitato anche gli spostamenti, il Governo, insieme allerità europee, hanno pensato di attivare una serie di misure a favore deglimobilisti.patente: validità fino a 10 mesi grazie al nuovo regolamento EU Come viene anche spiegato dal portale di «SkyTg24», tra le ...

Advertising

i2ozt : RT @kittesencul: Datemi un buon motivo per pagare adesso il bollo auto 2021, visto che stanno cancellando le cartelle esattoriali a chi non… - mifrasc : RT @kittesencul: Datemi un buon motivo per pagare adesso il bollo auto 2021, visto che stanno cancellando le cartelle esattoriali a chi non… - Infinity_999 : RT @kittesencul: Datemi un buon motivo per pagare adesso il bollo auto 2021, visto che stanno cancellando le cartelle esattoriali a chi non… - Adele_Fran : RT @kittesencul: Datemi un buon motivo per pagare adesso il bollo auto 2021, visto che stanno cancellando le cartelle esattoriali a chi non… - alberto51059 : RT @SpicaDavide: @matteosalvinimi Salvezza per milioni di evasori che molto prima del COVID nn hanno pagato delle tasse. Ed io che sono lav… -