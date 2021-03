Bassetti: “Sperimenteremo un antivirale in compresse per curare il covid a casa” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ne ha dato ufficiale comunicazione Matteo Bassetti: entro due settimane l’ospedale San Martino di Genova si accingerà a testare un nuovo farmaco in pastiglia per curare il covid, il molnupiravir. Il farmaco è stato progettato per neutralizzare la carica virale. Così scrive l’infettivologo genovese Matteo Bassetti oggi pomeriggio via Facebook. “Dovrebbe iniziare a Genova la sperimentazione di un nuovo antivirale disponibile in compresse” ha spiegato. “Se i risultati saranno positivi, potrebbe essere una delle cure da dare a casa ai pazienti con il covid.” La sperimentazione inizierà anche in altri sei centri di cura italiani. Questo sarebbe un grande passo avanti nella lotta al virus, perché oltre a essere un potente alleato contro il possibile ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Ne ha dato ufficiale comunicazione Matteo: entro due settimane l’ospedale San Martino di Genova si accingerà a testare un nuovo farmaco in pastiglia peril, il molnupiravir. Il farmaco è stato progettato per neutralizzare la carica virale. Così scrive l’infettivologo genovese Matteooggi pomeriggio via Facebook. “Dovrebbe iniziare a Genova la sperimentazione di un nuovodisponibile in” ha spiegato. “Se i risultati saranno positivi, potrebbe essere una delle cure da dare aai pazienti con il.” La sperimentazione inizierà anche in altri sei centri di cura italiani. Questo sarebbe un grande passo avanti nella lotta al virus, perché oltre a essere un potente alleato contro il possibile ...

Advertising

QuotidianPost : Bassetti: “Sperimenteremo un antivirale in compresse per curare il covid a casa” - fendente1 : Il Secolo XIX: Covid, Bassetti: “Entro due settimane sperimenteremo un antivirale in compresse che si potrà usare a… -