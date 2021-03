Via libera ad AstraZeneca, Draghi: “Riprendono le vaccinazioni” (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino Covid, Mario Draghi: La somministrazione con AstraZeneca riprende dal 19 marzo. L’annuncio dopo il giudizio dell’Ema. Dopo il via libera dell’Ema è arrivato anche quello del premier italiano Mario Draghi, che ha comunicato che la somministrazione del vaccino AstraZeneca riprende dalla giornata del 19 marzo, quindi dal primo giorno utile dopo il nuovo giudizio dell’Agenzia europea. In Francia la somministrazione del vaccino AstraZeneca è ripresa già nel pomeriggio del 18 marzo, poco dopo il via libera dell’Ema. Draghi, Riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Vaccino Covid, Mario: La somministrazione conriprende dal 19 marzo. L’annuncio dopo il giudizio dell’Ema. Dopo il viadell’Ema è arrivato anche quello del premier italiano Mario, che ha comunicato che la somministrazione del vaccinoriprende dalla giornata del 19 marzo, quindi dal primo giorno utile dopo il nuovo giudizio dell’Agenzia europea. In Francia la somministrazione del vaccinoè ripresa già nel pomeriggio del 18 marzo, poco dopo il viadell’Ema.lecon“Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di. La ...

