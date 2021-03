Trovato l’ex carabiniere di Mugnano scomparso: ora è ricoverato in ospedale (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stato riTrovato l’ex carabiniere scomparso a Mugnano nella giornata di ieri. Il militare dell’Arma era in stato confusionale ad Aversa, a pochi chilometri di distanza. RiTrovato l’ex carabiniere di Mugnano scomparso ieri Dopo serrate ricerche, l’uomo è stato riTrovato nel comune normanno. Ora è ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa per accertamenti. Le sue condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ stato rinella giornata di ieri. Il militare dell’Arma era in stato confusionale ad Aversa, a pochi chilometri di distanza. Ridiieri Dopo serrate ricerche, l’uomo è stato rinel comune normanno. Ora èall’Moscati di Aversa per accertamenti. Le sue condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

