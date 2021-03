Trapianto di cuore a 7 anni. L'attesa durata 525 giorni (Di giovedì 18 marzo 2021) Tiziana Paolocci Il piccolo Hicham, marocchino, è vissuto per più di un anno attaccato a un organo extra corporeo Cinquecentoventicinque giorni senza un cuore, mentre ce n'erano decine che battevano forte per lui. Quelli di amici, parenti, medici e infermieri che hanno sperato e pregato che Hicham venisse sottoposto a Trapianto. Il bambino, di origini marocchine, ha vissuto per quasi due anni attaccato a un cuore artificiale Berlin Heart, che lo ha tenuto in vita fino a pochi giorni fa, quando è stato eseguito il Trapianto dagli specialisti della Chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino, diretta da Carlo Pace Napoleone. Non era mai accaduto prima che un piccolo paziente restasse così aggrappato alla vita e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Tiziana Paolocci Il piccolo Hicham, marocchino, è vissuto per più di un anno attaccato a un organo extra corporeo Cinquecentoventicinquesenza un, mentre ce n'erano decine che battevano forte per lui. Quelli di amici, parenti, medici e infermieri che hanno sperato e pregato che Hicham venisse sottoposto a. Il bambino, di origini marocchine, ha vissuto per quasi dueattaccato a unartificiale Berlin Heart, che lo ha tenuto in vita fino a pochifa, quando è stato eseguito ildagli specialisti della Chirurgia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino, diretta da Carlo Pace Napoleone. Non era mai accaduto prima che un piccolo paziente restasse così aggrappato alla vita e ...

