Tornare a viaggiare in Europa? Sì con il passaporto vaccinale (Di giovedì 18 marzo 2021) La Commissione europea ha presentato il progetto La Commission Europea, nelle ultime ore, ha presentato il la proposta di creare un Certificato Digitale Verde ovvero una sorta di passaporto vaccinale per consentire ai cittadini dell’Unione di Tornare a viaggiare evitando divisioni e blocchi. La proposta è in fase di sviluppo e non è ancora stata approvata ma si vuole fare in modo che si in vigore in vista dell‘estate 2021. Con il certificato si dovrebbe poter viaggiare se si è stati vaccinati (con vaccini approvati dall’UE o con altri riconosciuti dai singoli membri), se si ha un tampone negativo o quando si è guariti dal Covid (da dimostrare con test sierologico). Ci saranno poi i dati personali e i dati che certificheranno i vari test che dovranno così essere controllati (tramite apposito qr code) ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) La Commissione europea ha presentato il progetto La Commission Europea, nelle ultime ore, ha presentato il la proposta di creare un Certificato Digitale Verde ovvero una sorta diper consentire ai cittadini dell’Unione dievitando divisioni e blocchi. La proposta è in fase di sviluppo e non è ancora stata approvata ma si vuole fare in modo che si in vigore in vista dell‘estate 2021. Con il certificato si dovrebbe poterse si è stati vaccinati (con vaccini approvati dall’UE o con altri riconosciuti dai singoli membri), se si ha un tampone negativo o quando si è guariti dal Covid (da dimostrare con test sierologico). Ci saranno poi i dati personali e i dati che certificheranno i vari test che dovranno così essere controllati (tramite apposito qr code) ...

Advertising

repubblica : ?? La Ue lancia il 'Pass Covid' per tornare a viaggiare nei Paesi dell'unione - straneuropa : Covid, da Bruxelles la proposta di un “certificato verde digitale” viaggiare quest’estate in Ue Non capisco le po… - sole24ore : Ci sono tre modi per tornare a #viaggiare liberamente. Ecco il nuovo pass #Ue per far ripartire il #turismo in vist… - 361_magazine : Tornare a viaggiare con il #passaportovaccinale - AutoElettrica : Tornare a viaggiare nonostante il Covid: si potrà, con la Green Pass: Leggi anche>>> Ricarica auto elettrica, quali… -