Temptation Island, Antonella Elia reagisce alla querelle Pietro Delle Piane vs Mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) A grande sorpresa per molti Antonella Elia è più che mai vicina al compagno storico Pietro Delle Piane, quando è in corso una querelle in casa Mediaset contro l'attore, dopo che lui ha riportato in tv di aver recitato a Temptation Island 2020, a cui la coppia vip aveva preso parte da concorrente. Ebbene sì, dopo la crisi di coppia vissuta per via degli atteggiamenti infedeli e Delle critiche dell'attore verso la showgirl all'isola Delle tentazioni, sui social la Elia ha reagito alle critiche ricevute sul caso legale del compagno, palesandosi al fianco del diretto interessato in questo momento non facile per lui. L'attore, infatti, deve fronteggiare due azioni legali avviate contro di ...

