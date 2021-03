Square Enix e TAITO annunciano Space Invaders AR (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi, Square Enix Montréal e TAITO hanno annunciato una collaborazione su una nuova incarnazione del marchio Space Invaders con un titolo mobile dotato di innovative funzionalità in realtà aumentata (AR). Il nuovo gioco porta la storica serie in una nuova direzione, offrendo una nuova e avvincente esperienza tramite la fusione di tecnologia AR proprietaria e stile grafico moderno. L’amato titolo è tra le serie più vendute di sempre e rappresenta uno dei marchi più prestigiosi del portfolio di Square Enix. “La collaborazione con TAITO ci ispira a reinterpretare Space Invaders in un’ottica contemporanea realizzando la nostra ambiziosa visione del suo potenziale su dispositivi mobile”, ha commentato Patrick Naud, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi,Montréal ehanno annunciato una collaborazione su una nuova incarnazione del marchiocon un titolo mobile dotato di innovative funzionalità in realtà aumentata (AR). Il nuovo gioco porta la storica serie in una nuova direzione, offrendo una nuova e avvincente esperienza tramite la fusione di tecnologia AR proprietaria e stile grafico moderno. L’amato titolo è tra le serie più vendute di sempre e rappresenta uno dei marchi più prestigiosi del portfolio di. “La collaborazione conci ispira a reinterpretarein un’ottica contemporanea realizzando la nostra ambiziosa visione del suo potenziale su dispositivi mobile”, ha commentato Patrick Naud, ...

