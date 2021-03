Samsung Galaxy Z Fold 3 | data di uscita | prezzo | notizie e rumors

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 18 marzo 2021)Il3 non è apparso al lancio delS21 il 14 gennaio, né all’evento Unpacked che ha svelato il mid-rangeA52 5G a marzo, ma questo non significa che non stia arrivando. Ci sono voci sul3 da un po’ di tempo, quindi sospettiamo che sia in fase di sviluppo ed è probabile che sia il prossimo telefono pieghevole di alto livello di. Lo Z3 potrebbe anche non essere il prossimo pieghevole di, dato che potremmo vedere il lancio delZ Flip 3 a conchiglia, dato che i loro programmi di rilascio si alternano. Con unadi ...