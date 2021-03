Pre Ascoli-Cremonese: le voci degli allenatori (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel pre Ascoli-Cremonese, anticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 in programma venerdì 19 marzo 2021 alle ore 21, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Andrea Sottil e Fabio Pecchia Pre Ascoli-Cremonese: cosa ha detto Sottil? Dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Pescara, l’ Ascoli non vuole fermarsi nella sua corsa verso la salvezza e spera di fare bottino pieno anche contro la Cremonese. Cosi il tecnico dei bianconeri, Andrea Sottil: “Era importante dare continuità ai risultati utili, sapevamo l’importanza dello scontro diretto di Pescara, una finale: o meglio, più di una finale, eravamo fuori casa. Ma i ragazzi hanno fatto una bella gara, di grande coraggio, bel gioco, sanità mentale e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel pre, anticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 in programma venerdì 19 marzo 2021 alle ore 21, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Andrea Sottil e Fabio Pecchia Pre: cosa ha detto Sottil? Dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Pescara, l’non vuole fermarsi nella sua corsa verso la salvezza e spera di fare bottino pieno anche contro la. Cosi il tecnico dei bianconeri, Andrea Sottil: “Era importante dare continuità ai risultati utili, sapevamo l’importanza dello scontro diretto di Pescara, una finale: o meglio, più di una finale, eravamo fuori casa. Ma i ragazzi hanno fatto una bella gara, di grande coraggio, bel gioco, sanità mentale e ...

Advertising

paoloangeloRF : Ascoli-Cremonese | Conferenza pre gara - daba65 : RT @PescaraCalcio: Mister #Grassadonia in diretta a #SkySport24 nel corso della trasmissione #PianoB condotta da @erika_calvani e @daba65… - MuccianteMaxx : RT @PescaraCalcio: Mister #Grassadonia in diretta a #SkySport24 nel corso della trasmissione #PianoB condotta da @erika_calvani e @daba65… - PescaraCalcio : Mister #Grassadonia in diretta a #SkySport24 nel corso della trasmissione #PianoB condotta da @erika_calvani e… - periodicodaily : Pre Ascoli-Venezia: le dichiarazioni degli allenatori #AscoliVenezia #serieB @Angelic00771245 -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Ascoli Serie B, oggi turno infrasettimanale: in campo alle 19 ...oggi ore 19 Empoli - Pordenone oggi ore 19 Monza - Reggiana oggi ore 19 Pescara - Ascoli ore 21 ... Turno di campionato pre natalizio e quasi inedito. Mai il campionato di eccellenza era sceso in campo a ...

Il pre partita di Pescara - Ascoli di Serie B del 16 Marzo 2021 H21:00 ai raggi x: dati storici, trend e curiosità ...le ultime 2 partite ( Minuto primo cartellino ) È stato fischiato un calcio di rigore in 5 delle ultime 10 sfide tra Pescara e Ascoli ( Rigore Si/No ) 9 delle ultime 10 partite fra Pescara e Ascoli ...

Pre Ascoli-Cremonese: le voci degli allenatori Periodico Daily - Notizie Pre Ascoli-Cremonese: le voci degli allenatori Leggi le dichiarazioni di Sottil e Pecchia per il pre Ascoli-Cremonese anticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B ...

Serie B, Pescara-Ascoli: probabili formazioni e dove vederla Tutto quello che c'è da sapere su Pescara-Ascoli, sfida in programma oggi alle 21:00, valevole per la 29° giornata di campionato in Serie B.

...oggi ore 19 Empoli - Pordenone oggi ore 19 Monza - Reggiana oggi ore 19 Pescara -ore 21 ... Turno di campionatonatalizio e quasi inedito. Mai il campionato di eccellenza era sceso in campo a ......le ultime 2 partite ( Minuto primo cartellino ) È stato fischiato un calcio di rigore in 5 delle ultime 10 sfide tra Pescara e( Rigore Si/No ) 9 delle ultime 10 partite fra Pescara e...Leggi le dichiarazioni di Sottil e Pecchia per il pre Ascoli-Cremonese anticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B ...Tutto quello che c'è da sapere su Pescara-Ascoli, sfida in programma oggi alle 21:00, valevole per la 29° giornata di campionato in Serie B.