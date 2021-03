Non si lava da 60 anni, chi è l’uomo più sporco del mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Pare che Amou Haji non si lavi da circa 60 anni, beva acqua fetida e mangi carne marcia ma le sue condizioni di salute sono ottime. La storia che vi stiamo per raccontare ha dell’incredibile, potrebbe sembrare assurda ma non lo è per nulla. Stiamo parlando dell’uomo più sporco del mondo, un signore che non L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 18 marzo 2021) Pare che Amou Haji non si lavi da circa 60, beva acqua fetida e mangi carne marcia ma le sue condizioni di salute sono ottime. La storia che vi stiamo per raccontare ha dell’incredibile, potrebbe sembrare assurda ma non lo è per nulla. Stiamo parlando delpiùdel, un signore che non L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

vidarbbr : @eviebbr secondo me non si lava nemmeno adesso - ItsOkayToBeGa13 : RT @Frances73520285: Comunque io non posso vedere zenga e rosalinda per due motivi:1 non riesco a credere a questa relazione; 2 perché l lo… - daisy19937368 : RT @Frances73520285: Comunque io non posso vedere zenga e rosalinda per due motivi:1 non riesco a credere a questa relazione; 2 perché l lo… - Frances73520285 : Comunque io non posso vedere zenga e rosalinda per due motivi:1 non riesco a credere a questa relazione; 2 perché l… - ttoore_ : Madame non si lava ??? E chi l'avrebbe detto, strano -