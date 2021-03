Morire per amore in Polinesia. Tabù di Murnau compie 90 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Lei si chiama Reri (Anne Chevallier), lui Matahi, sono due adolescenti, si amano. Siamo nell’isola di Bora-Bora. Giocano, scherzano, ridono, si rincorrono, insieme al gruppo dei ragazzi e ragazze, vestiti dell’essenziale; la pelle è ambrata, il bianco sorriso splendente, i corpi atletici e flessuosi. Tra scherzi, nuotate nei piccoli laghetti e nelle cascatelle, giochi a nascondino tra la vegetazione, la gioventù dell’isola è felice. Se sono alla guida delle piccole canoe, quando si esce in mare aperto per la pesca, il sole e il vento accarezza i loro corpi e li fa belli. Siamo in un paradiso incontaminato, non toccato dal male. IL SACRIFICIO E IL Tabù Un giorno, per mezzo del vascello francese, dall’isola principale del piccolo arcipelago (sono colonie francesi) arriva l’anziano sacerdote. Comunica alla comunità cui appartengono i due innamorati, che la vergine sacra ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Lei si chiama Reri (Anne Chevallier), lui Matahi, sono due adolescenti, si amano. Siamo nell’isola di Bora-Bora. Giocano, scherzano, ridono, si rincorrono, insieme al gruppo dei ragazzi e ragazze, vestiti dell’essenziale; la pelle è ambrata, il bianco sorriso splendente, i corpi atletici e flessuosi. Tra scherzi, nuotate nei piccoli laghetti e nelle cascatelle, giochi a nascondino tra la vegetazione, la gioventù dell’isola è felice. Se sono alla guida delle piccole canoe, quando si esce in mare aperto per la pesca, il sole e il vento accarezza i loro corpi e li fa belli. Siamo in un paradiso incontaminato, non toccato dal male. IL SACRIFICIO E ILUn giorno, per mezzo del vascello francese, dall’isola principale del piccolo arcipelago (sono colonie francesi) arriva l’anziano sacerdote. Comunica alla comunità cui appartengono i due innamorati, che la vergine sacra ...

