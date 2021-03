Lazio, il gol di Parolo vale la “consolazione” e un podio da record… (Di giovedì 18 marzo 2021) Un gol di testa a rendere l'eliminazione dagli ottavi di Champions League meno amara. Marco Parolo si toglie la soddisfazione di segnare ai campioni in carica del Bayern Monaco nel ritorno della sfida della sua Lazio contro i tedeschi. Una rete che non salva gli uomini di Inzaghi ma che permette al centrocampista di agguantare un podio da record nel torneo.Lazio, il gol di Parolo vale un recordcaption id="attachment 1109353" align="alignnone" width="680" Lazio Parolo (getty images)/captionOltre alla gioia personale di segnare contro i campioni d’Europa e del mondo in carica, Marco Parolo con il suo gol si è guadagnato un posto in un club speciale: quello dei marcatori più anziani della storia della Champions League. Il centrocampista, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Un gol di testa a rendere l'eliminazione dagli ottavi di Champions League meno amara. Marcosi toglie la soddisfazione di segnare ai campioni in carica del Bayern Monaco nel ritorno della sfida della suacontro i tedeschi. Una rete che non salva gli uomini di Inzaghi ma che permette al centrocampista di agguantare unda record nel torneo., il gol diun recordcaption id="attachment 1109353" align="alignnone" width="680"(getty images)/captionOltre alla gioia personale di segnare contro i campioni d’Europa e del mondo in carica, Marcocon il suo gol si è guadagnato un posto in un club speciale: quello dei marcatori più anziani della storia della Champions League. Il centrocampista, ...

