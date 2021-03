Ivano Michetti dei Cugini di Campagna | “Ho avuto un ictus e mentre ero in coma ho visto la Madonna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021)deidiè stato ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 e a Barbara D’Urso ha raccontato a cuore aperto la battaglia che ha combattuto negli ultimi mesi, dopo che lo scorso settembre hauned è stato inper 15 giorni, subendo poi un doppio intervento al cuore. Per cinque mesi è stato ricoverato in ospedale e solo lo scorso febbraio è potuto tornare a casa. “Houn, poi sono stato in. Hola. Quando mi sono svegliato e i medici mi hanno detto di alzarmi, ho temuto di non farcela. Ma – ha detto il cantante tra le lacrime – come mi aveva detto lace l’ho fatta e ho camminato“. Al che è ...