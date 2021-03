Isola dei Famosi, Vera Gemma fidanzata con un ragazzo di 22 anni: chi è Jeda (Di giovedì 18 marzo 2021) Vera Gemma, naufraga della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, è fidanzata con Jeda che ha 22 anni meno di lei. Ecco cosa hanno rivelato gli ospiti di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 su questa coppia. Leggi su comingsoon (Di giovedì 18 marzo 2021), naufraga della nuova edizione de L'dei, èconche ha 22meno di lei. Ecco cosa hanno rivelato gli ospiti di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 su questa coppia.

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - zazoomblog : Isola Dei Famosi 2021 brutta disavventura per Fariba Tehrani: ecco cosa è successo - #Isola #Famosi #brutta… - IsaeChia : #StefaniaOrlando commenta L’ #Isola dei Famosi e svela per chi tifa #gfvip #tzvip -