Il Regno delle Due Sicilie agli Europei | e non è uno scherzo

Leggi su zon

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ai campionatiCONIFA scenderà in campo la rappresentativa delDue, guidata in panchina da un’insospettabile vecchia conoscenza del Napoli La rappresentativa “nazionale” delDueparteciperà alla prossima edizione degli2021: un annuncio sorprendente che però nasconde un’altra verità. La competizione alla quale parteciperà la squadra del presidente Massimo Amitrano sarà quella organizzata dalla CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) a Nizza. Dal 7 al 17 luglio 2021, la Costa Azzurra ospiterà proprio le 12 realtà sportive non riconosciute dalla FIFA in un torneo europeo che mancava dal 2019. Sul sito ufficiale della federazione, Massimo Amitrano ha espresso molta ...