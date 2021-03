Giulia Salemi abbandona i social? (Di giovedì 18 marzo 2021) Ci sono state 48 ore di silenzio nei profili social di Giulia Salemi. Subito il sospetto è caduto su una probabile crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma poi l’ex gieffina torna online per fare chiarezza: sua nonna è ricoverata in ospedale. I social di Giulia Salemi sono stati fermi per 48 ore e sul web si è scatenata una bufera. L’ipotesi più accreditata di questo silenzio è subito stata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Ci sono state 48 ore di silenzio nei profilidi. Subito il sospetto è caduto su una probabile crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma poi l’ex gieffina torna online per fare chiarezza: sua nonna è ricoverata in ospedale. Idisono stati fermi per 48 ore e sul web si è scatenata una bufera. L’ipotesi più accreditata di questo silenzio è subito stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - OUTSIDEKMM : for every retweet ill vote for stefania #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso' zorzi stefania dayane… - DonnaGlamour : Fariba Tehrani: chi è la mamma di Giulia Salemi - Alessia98557373 : RT @brookesbellarke: giulia salemi ha vinto nella vita #prelemi - angi_fearless : RT @xAdrianax03: il modo in cui il vostro topozorzi soffre Giulia Salemi #tzvip -