Giordano Petri torna in “Credo in un solo padre”

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 18 marzo 2021)al cinema con un ruolo da protagonista in “in un”: il film è disponibile in streaming su CHILI In esclusiva sulla piattaforma CHILI, arriva il film “in un” con l’attoretra i protagonisti principali. “Sono molto felice ed emozionato dire come protagonista in un film… L'articolo Corriere Nazionale.