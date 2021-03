Europa League, la Roma passa anche in Ucraina e va ai quarti: Shakhtar battuto 2-1 (Di giovedì 18 marzo 2021) I tifosi ucraini avranno sperato per una volta che il loro Shakhtar Donetsk diventasse come il Liverpool del 2019. I Reds, in quella stagione, rimontò il 3-0 dell'andata contro il Barcellona e con il 4-0 interno eliminò proprio i catalani in semifinale. Niente miracolo per la squadra dell'Est Europa, che si arrende in casa contro la Roma. I giallorossi di Paulo Fonseca si impongono anche nel ritorno degli ottavi di Europa League e conquistano il pass per i quarti. Un risultato mai ottenuto da quando la competizione ha assunto questo nome.IL MATCHNel primo tempo è lo Shakhtar a rendersi maggiormente minaccioso, ma Pau Lopez fa sempre buona guardia. Inoltre la Roma riesce sempre a compattarsi dietro e non dà riferimenti agli ucraini. Il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) I tifosi ucraini avranno sperato per una volta che il loroDonetsk diventasse come il Liverpool del 2019. I Reds, in quella stagione, rimontò il 3-0 dell'andata contro il Barcellona e con il 4-0 interno eliminò proprio i catalani in semifinale. Niente miracolo per la squadra dell'Est, che si arrende in casa contro la. I giallorossi di Paulo Fonseca si impongononel ritorno degli ottavi die conquistano il pass per i. Un risultato mai ottenuto da quando la competizione ha assunto questo nome.IL MATCHNel primo tempo è loa rendersi maggiormente minaccioso, ma Pau Lopez fa sempre buona guardia. Inoltre lariesce sempre a compattarsi dietro e non dà riferimenti agli ucraini. Il ...

